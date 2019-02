Kickstarter zu The Jester and the Madman gestartet

Evil Grog Games hat eine Kickstarter-Kampagne zu The Jester and the Madman gestartet - einer

Fortsetzung zum Retro-Point'n'Click-Adventure Curse of the Old Gods. Das Spiel setzt die

Geschichte von FBI-Agenten Rick Moreton fort. Sein kniffligster Fall konfrontiert ihn mit Mächten aus dem Lovecraft-Universum, die drohen das Ende der Welt zu beschwören.

Das Spiel erscheint für Windows und Linux und "möglicherweise weiteren Plattformen (auch für

Handys), wenn es seine Stretch-Goals erreicht", schreiben die Indie-Entwickler aus Karlsruhe. Das Spiel ist im Old-School-Pixellook gehalten und nutzt digitalisierte Fotos von realen Orten. Der erste Teil ist gratis auf itch.io zum Download verfügbar.