Monster Rancher startet offiziellen Twitter-Account

Monster Rancher ist eine beliebte Spiele-Serie in Japan (wo es als Monster Farm bekannt ist), bei det es darum geht, Monster in einem süßen Grafikstil zu sammeln. Und jetzt hat Gematsu berichtet, dass Koei Tecmo offiziell ein Twitter-Konto für die Serie gestartet hat. Das sind an sich keine Neuigkeiten, aber es ist interessant, denn es ist der 20. Geburtstag von Monster Rancher 2 auf der Playstation 2, und wir haben in der Serie seit My Monster Rancher 2011 nichts Neues mehr gesehen. Wenn acht Jahre vergangen sind, könnten wir dann früher als später ein anderes Spiel in der Serie sehen?