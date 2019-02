Dirt Rally 2.0 startet mit dreckigem Launch-Trailer

Codemasters veröffentlicht heute die Dirt Rally 2.0 für PS4, Xbox One und PC - lest hier unsere Kritik und entscheidet, ob ihr das Rennspiel haben müsst. Zur Einstimmung geht auch ein neuer Trailer an die Startlinie. Außerdem wissen wir, dass Season 1 ab dem 12. März ein paar frische Karren und Strecken mitbringt:





Woche 1: Škoda Fabia Rally, Citroën C4 Rally



Woche 3: Monte Carlo Rally, Special Livery



Woche 5: BMW M1 Procar Rally, Opel Manta 400, Special Livery



Woche 7: Schweden-Rally



Woche 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery



Woche 11: Deutschland-Rally



Inhalte zu Season 1 kriegen als Käufer der Deluxe-Edition inklusive, ebenso wie Season 2. Alle anderen können die Inhalte auf Wunsch seperat kaufen.