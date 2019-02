Neuen Overwatch-Held Baptiste in Origins-Trailer bewundern

Ende letzter Woche hat Blizzard die Fans mit einem weiteren Stück Geschichte überwältigt, als ein Brief mit Details zu einem Overwatch-Helden namens Baptiste veröffentlicht wurde. Jetzt haben wir einen brandneuen Origins-Trailer, der dem mysteriösen "Kampfarzt" gewidmet ist. Unten seht ihr den Trailer, der den neuen Helden zeigt, der bald in den Roster aufgeniommen wird. Wir sehen, wie er aus der Not herausgekommen ist und welche Fehler er dabei gemacht hat, bevor er sich verpflichtet hat, "einen Unterschied zu machen".

"Ich weiß es besser, als Baptiste zu unterschätzen. Ich habe geholfen, ihn selbst auszubilden, und er war einer unserer Besten", heißt es im Brief. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Arzt so gut schießt, und seine Anpassungsfähigkeit an neue Situationen ist ein seltenes Talent. Wir alle haben unseren gerechten Anteil an Konflikten gesehen, aber Baptiste wurde gebaut, um zu überleben. Ich schwöre, er hat das Glück des Teufels."