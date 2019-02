UglyDolls: An Imperfect Adventure im April für Konsole und PC

Outright Games, Whitespace Entertainment und STX Entertainment haben sich zusammengeschlossen, um ein UglyDolls-Spiel namens UglyDolls: An Imperfect Adventure zu veröffentlichen. Das unvollkommene Abenteuer im Universum des Animationsfilm-Franchise soll am 26. April 2019 Jahres gestartet werden.

Das Spiel wird für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Wir müssen Uglyville gegen eine Reihe von Robotern verteidigen, die versehentlich aus Perfection angereist sind. Wir spielen als die Helden Ox oder Moxy, während wir versuchen, diese Roboter dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Und es gibt einen lokalen Multiplayer, damit Freunde uns helfen können. Der UglyDolls-Film soll am 3. Mai 2019 in Nordamerika starten. Wir haben sogar einige Screenshots, damit ihr einen Einblick bekommt, wie das alles rüberkommt.