Sony veröffentlicht limtierten Walkman zu Kingdom Hearts III

Zur Feier der Veröffentlichung von Kingdom Hearts III hat Sony einen Walkman mit dem geliebten Protagonisten der Serie veröffentlicht. In einer stilvollen schwarzen Verpackung wird der Walkman in limitierter Auflage (mit 16 GB internem Speicher im Gegensatz zu echten Kassetten) für 28.880 Yen verkauft - das entspricht etwa 230 Euro. Sony hat auch passende Kopfhörer in limitierter Auflage entwickelt, die rund 199 Euro kosten.