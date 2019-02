Originales Crackdown als Gratis-Download verfügbar

Nachdem es 2017 in Deutschland vom Index gestrichen wurde, ist das originale Crackdown für Xbox 360 nun als Gratis-Download am Start. Der Grund: Crackdown 3 erscheint am 15. Februar und Microsoft will offenkundig die Fans anheizen. Bestätigt hat das ganze Larry 'Major Nelson' Hryb . Wir können das Action-Game völlig kostenlos vom Xbox Marketplace herunterladen und es dann auf der Xbox One via Abwärtskompatibilität spielen. Das Game ist sogar für Xbox One X optimiert, so dass wir etwas schönere Grafik erwarten dürfen.