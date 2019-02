From Software gibt Story-Vorschau zu Sekiro: Shadows Die Twice

From Software ist nicht unbedingt dafür bekannt, Spiele mit leicht verständlichen Hintergrundgeschichten zu schreiben, allerdings haben sie bereits mehrfach deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit mit Activision die Produktion von Sekiro: Shadows Die Twice in etlichen Bereichen beeinflusst hat. Viele der charakteristischen Souls-Mechaniken und -Elemente fallen weg, ob das auch auf die Geschichte zutreffen wird?

In einem neuen Video erleben wir eine Vorschau auf die Geschichte des Spiels. Der kurze Trailer führt uns in die schrecklichen Kriege der japanischen Feudalzeit ein und zeigt einen mächtigen Samurai, der die Überreste eines furchtbaren Schlachtfeldes durchschreitet. Was er findet ist ein verirrtes Kind, das offenbar nichts mehr zu verlieren hat. Diesen Charakter werden wir in Sekiro: Shadows Die Twice spielen, das in ungefähr sieben Wochen erscheint.