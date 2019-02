Warhammer: Chaosbane hat einen Veröffentlichungstermin

Das kommende Actionrollenspiel Warhammer: Chaosbane erscheint am 4. Juni 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das kündigte Publisher Bigben Interactive mit einem Vorbestellungstrailer an, der die verschiedenen verfügbaren Vorbestellungsboni zeigt. Durch die Vorbestellung, die Fans jetzt im PS Store, im Xbox Store und bei ausgewählten Händlern vornehmen können, können die Spieler auf zwei Beta-Phasen zugreifen - eine im März und die zweite im April. Außerdem werden sie mit einem Erfahrungsbonus belohnt, der für die gesamte Progression des Charakters aktiv bleibt und sie bekommen vier legendäre Kisten. Während der Beta können die Spieler den Beginn der Spielkampagne erleben sowie die verschiedenen Klassen und den Koop-Modus vor der Veröffentlichung testen.