Crossover-Missionen mit Geralt of Riva in Monster Hunter: World verfügbar

Geralt von Riva ist ab sofort Bestandteil von Monster Hunter: World und darf im Rahmen der The Witcher 3: Wild Hunt-Themeninhalte gespielt werden. Der Crossover-Inhalt dreht sich um eine komplett neue Quest-Linie, die allen Monster Hunter: World-Spielern, die den Jägerrang 16 oder höher erreicht haben, zur Verfügung steht. Mit dem legendären Monsterjäger Geralt von Riva, der in der englischen Version des Spiels erneut von Doug Cockle eingesprochen wurde und in der deutschen Fassung die vertraute Stimme von Markus Pfeiffer hat, beauftragt uns in der Quest „Ärger im Uralten Wald" mit dem Hexer den mächtigen Waldschrat aufzuspüren und zu bekämpfen.

Für einen Sieg über diese mysteriöse Kreatur braucht man die Fähigkeiten eines Profis - den Spielern stehen das Arsenal und die Fähigkeiten des Weißen Wolfes zur Verfügung, einschließlich seines Silberschwertes und seiner Kampfmagie. Die Spieler werden auch in Dialoge mit anderen Charakteren treten und können damit beeinflussen, wie sich die Geschichte durch ihre Entscheidungen entwickelt - ein Markenzeichen der The Witcher-Serie.

Ab dem 15. Februar 2019 um 13 Uhr können die geschicktesten Monsterjäger (Jägerrang 50 oder höher) ihre Fähigkeiten zusätzlich in einem extrem herausfordernden Multiplayer-Event unter Beweis stellen, das sie mit einer viel tödlicheren Form der Waldschrats konfrontieren wird. Die Quest „Geist des Waldes" ist nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar - und zwar bis zum 1. März 2019.

Mit dem Abschluss des Auftrages „Ärger im Uralten Wald" erhalten die Spieler einzigartige Spezialgegenstände, Ressourcen für die Herstellung von Geralts Rüstung und seinem Waffenset, ein einzigartiges Skin und eine Waffe für den Palico-Begleiter des Spielers - sowie neue Gesten, Titel, Posen und Gildenkartenhintergründe. Mit dem Abschluss des Auftrages „Geist des Waldes" werden die Spieler außerdem mit Ressourcen belohnt, die sie benötigen, um den Rüstungs- und Waffensatz von Ciri herzustellen - einer weiteren ikonische Figur aus The Witcher 3: Wild Hunt.