BVB-Star Marco Reus unterzeichnet als weltweiter HyperX-Markenbotschafter

HyperX, die Gaming-Abteilung der Kingston Technology Company, hat BVB-Star Marco Reus als weltweiten HyperX-Botschafter vorgestellt. Marco hat einen Zweijahresvertrag mit HyperX unterzeichnet und wird an vielen Marketing-Kampagnen beteiligt sein, die für dieses Jahr geplant sind.

Marco Reus ist in der Gaming-Welt kein Unbekannter. 2017 war er auf Wunsch der Community auf dem FIFA-Cover zu sehen, und wenn sein voller Terminkalender ein paar freie Minuten hergibt, zockt er am liebsten Call of Duty, NBA oder FIFA auf seiner Konsole und am Smartphone. „Gaming ist ein großer Teil unseres täglichen Lebens geworden. Ich spiele am Smartphone und wenn ich vom Training nach Hause komme", sagt Marco. „Ich freue mich, Teil der HyperX-Familie zu werden und auf eine erfolgreiche Partnerschaft."