Limitierte Sammlerausgabe zu R-Type Dimensions EX für Switch und PS4

Der Stuttgarter Publisher Strictly Limited Games hat den Verkaufsstart der Collector's Edition des Shoot-Em-Ups R-Type Dimensions EX an. Die Sammlung umfasst die originalgetreuen 2D-Versionen von R-Type I und R-Type II des japanischen Kult-Entwicklers IREM. Beide Titel wurden zusätzlich mit sehr viel Liebe zum Detail von Tozai Games in 3D überarbeitet, um Neueinsteiger wie Veteranen gleichermaßen zu begeistern. Strictly Limited Games veröffentlicht R-Type Dimensions EX als physische Version in streng limitierter Auflage für Nintendo Switch und PS4.

Die Sammlerausgabe von R-Type Dimensions EX für Nintendo Switch und Playstation 4 wird auf 2000 Stück (Switch) und 1000 (PS4) limitiert und sie können ab dem 24. Februar exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games zum Preis von 49,99 Euro für Nintendo Switch und 44,99 Euro für die PS4 vorbestellt werden. Darüber hinaus wird es auch Standard-Versionen von R-Type Dimensions EX für Switch und PS4 geben. Diese ebenfalls limitierten Versionen (3000 / Switch, 2000 / PS4) kosten 29,99 Euro bzw. 24,99 Euro.