Dritte Episode des Making Of zu Metro Exodus

Deep Silver und 4A Games haben die dritte Episode der dreiteiligen Videoserie „The Making of Metro Exodus" veröffentlicht. Alle drei Episoden ermöglichen Metro-Fans tiefe Einblicke bis ins Herz der kreativen Prozesse hinter der Videospiel-Serie und in die finalen Arbeiten hinter dem bisher ambitioniertestem Projekt von 4A Games. In Episode 3 reflektiert das Team von 4A Games ihre Erfahrungen während der Arbeiten an den unterschiedlichen Bestandteilen von Metro Exodus, wie ein Teil zum anderen passt und wie die Zusammenarbeit als Team an diesem riesigen Projekt aus Kollegen Freunde werden lässt. Zudem äußert sich Andrew "Prof" Prokhorov, Creative Director bei 4A Games, voller Stolz zu seinen „Spartanern" - wie sie ohne ihn hart an der Fertigstellung des Spiels gearbeitet haben, während er sich von einem Schlaganfall erholte, den er während der letzten Monate der Entwicklungszeit erlitten hatte.

4A Games