Über zehn Millionen Spieler testen Apex Legends

In 72 Stunden haben über 10 Millionen Spieler eine Runde Apex Legends gezockt. Außerdem haben über einen Million Spieler gleichzeitig online gespielt. Beide Zahlen hat Vince Zampella von Respawn Entertainment bestätigt. Er sagte zudem: "Dies war eine wirklich unglaubliche Reise. Wir haben getestet und optimiert. Wir stritten und stimmten zu. Wir kamen an einen Punkt, an dem wir etwas Magie spürten. Wir wussten, dass es riskant sein würde, das Franchise in diese Richtung zu leiten, Free-to-Play zu werden und einen Überraschungslaunch zu machen. Aber wir haben uns in Apex Legends verliebt und wollten, brauchten, andere Leute, die es auch spielen. Wir hofften, dass du es so sehr lieben würdest wie wir, aber nie in unseren kühnsten Träumen hätten wir das Maß an Unterstützung und Positivität erwarten können, den wir gesehen haben." Und: Habt ihr auch schin eine Runde gedreht?