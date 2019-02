Dong Zhuo kämpft in Total War: Three Kingdoms um die Macht

Es ist ein finsterer Tyrann namens Dong Zhuo. Creative Assembly enthüllte exakt diesen überraschend als zwölfte spielbare Fraktion für Total War: Three Kingdoms. Die Gier ist für Dong Zhuo die treibende Kraft und niemand sollte sich ihm in den Weg stellen, legt jedenfalls sein Auftritt im neuen Trailer nahe. Flankiert von seinem Adoptiv-Sohn Lü Bu, dem größten Krieger des Reiches, kann offenbar niemand ihre Macht und ihren Zorn brechen. Durch Furcht und Einschüchterung werden sich diejenigen vor ihm verbeugen, die sich den beiden entgegenstellen. Der Triumph könnte schon bald ihm gebühren. Dong Zhou wird in Total War: Three Kingdoms als spielbare Fraktion zur Verfügung stehen, sobald die Spieler Dong Zhou und seine Streitmacht in einer Schlacht geschlagen oder den Rang eines Fürsten erlangt haben.