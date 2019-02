Heute im GR-Livestream: Private Beta von The Division 2

The Division 2 will aus den Fehlern seines Vorgängers gelernt haben und nach zwei ausgiebigen Spielsitzungen mit der Fortsetzung von Ubisofts Third-Person-Shooter können wir bestätigen, dass sich viel getan hat. Aktuell findet eine private Beta statt, in der Massive Entertainment allen Glücklichen Zugriff auf eine frühe Version des Spiels gewährt. Das fertige Spiel wird erst am 15. März erscheinen, doch schon davor wollen wir uns mit euch zusammen den vielversprechenden Titel anschauen. Ab 16:00 Uhr starten wir deshalb unseren täglichen Livestream. Bis dahin könnt ihr ja noch einen Blick in unsere aktuelle Vorschau werfen.