Das passiert nach dem Launch in Trials Rising

Trials Rising wird erst Ende des Monats zu uns gelangen, doch um Käufern des neuen Geschicklichkeitsspiels noch vor dem Kauf über alle wichtigen Fakten zu informieren, haben RedLynx und Ubisoft diese Woche die geplanten DLC-Pläne besprochen. Neben kostenlosen Updates und Events, die nach der Veröffentlichung veröffentlicht werden, wird es einen Erweiterungspass geben, der insgesamt 55 Strecken in das Spiel einfügen soll.

Erweiterung 1:Sixty Six liefert uns zum Beispiel die ikonische Route 66 in ihrer ganzen Pracht (weitere Strecken, Verkleidungen und irre Gegenstände sind ebenfalls enthalten). In Crash & Sunburn führt uns das Spiel hingegen in die südliche Hemisphäre, von Peru bis zur Antarktis. Obendrein wird es zwei neue Motorräder, zusätzliche Herausforderungen und ein Entdecker-Outfit geben. Abgesehen von diesen beiden großen Erweiterungen dürfen sich Besitzer des Season Passes als Stuntman und Samurai verkleiden und haben zudem Zugriff auf weitere Anpassungsmöglichkeiten.

Neben dem kostenpflichtigen Erweiterungspass wird es wie gesagt auch Saisons geben, die uns Zugriff auf neue Posen, Animationen und Anpassungsgegenstände, sowie natürlich auf saisonale Ereignisse und wöchentliche Herausforderungen, gewähren. Gerade das Letztgenannte soll umfangreiche Belohnungen für die Spieler beinhalten, die nach dem initialen Spielen erneut in Trials Rising reinschauen.

Trials Rising wird am 26. Februar für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen, und Ubisoft erinnert uns daran, dass die Standard- und Gold-Edition ab sofort vorbestellt werden können. Letzteres beinhaltet den Season Pass und eine ganze Menge zusätzlicher Inhalte. Wer vorbestellt erhält obendrein Zugriff auf das "Jungle Rider"-Pack, das ein Gorilla-Kostüm freischaltet und eurem Bike eine aktive Tarnung verpasst. Das "Wild West Rider"-Pack gibt es ebenfalls und soll sich laut Ubisoft perfekt dazu eignen, um in den Sonnenuntergang zu fahren. Jedes DLC-Paket umfasst fünf Gegenstände für den Fahrer und eine Neuerung für das Motorrad.