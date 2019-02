Radeon VII nur in sehr kleiner Stückzahl verfügbar

Während der Preis mit 739 Euro aktuell laut Cowcotland relativ stabil festgelegt ist, ist die Verfügbarkeit der Luxusgrafikkarte Radeon VII ein ernsthaftes Problem. Es sind nur 20 Karten in Frankreich und 20 Karten in Spanien erhältlich. Es wird deutlich, dass die Verfügbarkeit ein zentrales Thema sein wird. Großbritannien soll insgesamt weniger als 100 Karten erhalten haben, was von einem Mitarbeiter des britischen Einzelhändlers Overclockers bestätigt wurde, der angab, dass nur er 44 Karten erhalten wird.

Andrew Gibbons schrieb: "Wir haben im wesentlichen etwas mehr als die Hälfte der britischen Launch-Menge", was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Verfügbarkeit in Großbritannien insgesamt etwa 90 Karten betragen wird. Es gibt immer noch kein Wort über Karten von Drittanbietern wie MSI oder Aorus, aber mit dem chinesischen Neujahrstag sind die meisten Fabriken wahrscheinlich in den letzten Tagen geschlossen worden. Dies ist noch komplizierter, da chinesische Feierlichkeiten zu drei Wochen geschlossener Fabriken führen können, schreibt East West Manufacturing.