Bioware bespricht DLC-Zukunft von Anthem

Ben Irving, Lead Producer von Anthem bei Bioware, teilte gestern Abend interessante Nachrichten, die sich auf die Zeit nach dem Verkaufsstart des Sci-Fi-Shooters in einigen Wochen beziehen. In einem Bild machte Irving deutlich, dass Anthem drei große Inhalte bekommen soll. "Echoes of Reality" ist das erste Kapitel, das im März im Zuge eines Updates namens "Evolving World" starten soll. Damit sollen neue Live-Events, Belohnungen, Erweiterungen am Fortschrittssystem, eine neue Festung, Missionen und Ranglisten ins Spiel gelangen, der Entwickler spricht sogar bereits von Quality-of-Life-Änderungen (Wenn sie das jetzt schon wissen, wieso packen sie es dann nicht direkt ins Spiel?) Weitere Updates wurden ebenfalls benannt, noch ist allerdings nicht ersichtlich, worum es sich jeweils handelt und wann Spieler damit rechnen dürfen.