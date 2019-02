Assassin's Creed III Remastered meuchelt Ende März

Wer die amerikanische Revolution noch einmal mithilfe von Assassin's Creed III erleben möchte, der darf das bald in 4K tun. Gestern Abend hat Ubisoft das Erscheinungsdatum der Neuauflage bekanntgegeben und auf den 29. März datiert. Das Remaster ist ursprünglich als Inhalt für Season-Pass-Besitzer von Assassin's Creed Odyssey angedacht worden, nun allerdings eine Standalone-Erfahrung und für den Verkauf bestimmt. Eine schicke, limitierte Signature Edition mit edlem Steelbook ist auf 4000 Exemplare begrenzt und lässt sich zum Beispiel hier (kein Affiliate-Link) erwerben. In allen Verkaufsversionen sind sämtliche DLC-Inhalte integriert, neben der höheren Auflösung sollen auch Gameplay-Mechaniken angepasst worden sein. HDR-Unterstützung wurde übrigens ebenfalls bestätigt. Assassin's Creed III: Remastered erscheint am 29. März für PC, Playstation 4 und Xbox One, ein kleiner Trailer vergleiche die Präsentation von 2012 mit der der Neuauflage.