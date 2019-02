Schwertkampf-Doku und neue Inhalte für Kingdom Come: Deliverance

Was viele Spieler an Kingdom Come: Deliverance so sehr begeisterte, war die Simulation des mittelalterlichen Kampfes. Darum geht es in einer neuen Dokumentation namens Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come, die Warhorse Studios diese Woche veröffentlicht hat. Verschiedene Experten und Geschichtskenner besprechen über eine Stunde lang mittelalterliche Ritter und historische Kampfkünste. Tschechische und slowakische Fechter wurden extra für die Realisierung der Dokumentation gebucht, im unteren Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack darauf. Kickstarter-Unterstützter sollten den Inhalt bereits bekommen haben, alle anderen können sich den Film für einen schmalen Preis auf Steam und GOG.com sichern.

Deep Silver und Warhorse Studios haben diese Woche außerdem ein neues Add-On für Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht, das den Spielern eine schwere Aufgabe aufbürdet. In einer frischen Umgebung muss Heinrich eine Gruppe erfahrener Söldner ausschalten und deren Chaos beseitigen. Ende des Jahres wird ein weiteres DLC erwartet, bislang ist allerdings nur der Titel bekannt: "A Woman's Lot".