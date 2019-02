Jotaro und Dio schließen Roster von Jump Force ab

Jump Force hat in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Reihe an Charaktervorstellungen vorgenommen, doch Spike Chunsoft und Bandai Namco sind nun endlich am Ende dieses Spektrums angelangt. Der US-Twitter-Account des Publishers bestätigte einem Fan auf Anfrage, dass die beiden Neuzugänge Jotaro und Dio (beide seht ihr unten) den Roster des Basisspiels abschließen. Das brachte zwar auch einigen Unmut unter den Kommentaren hervor, doch wir finden die komplette Liste mit allen Schurken und Helden des Brawlers kann sich sehen lassen. Und außerdem war ja von vornherein klar, dass es nicht alle in das Spiel schaffen sollten - dafür gibt es doch Super Smash Bros. Ultimate. Fehlt eurer Meinung nach noch eine Figur unbedingt?