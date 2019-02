Red Dead Redemption 2 verkauft weltweit 23 Millionen Einheiten

Auch Take-Two Interactive gehört zu den Unternehmen, die ihre Finanzergebnisse für Aktionäre und Anleger offenlegen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018, das am 31. Dezember für die Firma endete, stiegen der Nettoumsätze (der Betrag aller Einnahmen physisch und digital verkaufter Titel) dank Games, wie Red Dead Redemption 2 - das weltweit 23 Millionen Einheiten ausgeliefert hat - und weiteren, aktuellen Produkten auf 1,249 Milliarden US-Dollar (ca. 1,1 Mrd. Euro). Die wiederkehrenden Konsumentenausgaben, sprich die Einnahmen aus Mikrotransaktionen, virtuellen Währungssystemen und In-Game-Käufen stiegen erneut an und nehmen nun 24 Prozent des gesamten Nettoumsatzes aus. Grand Theft Auto, WWE 2K19 und NBA 2K19 wurden in diesem Segment hervorgehoben. Der digital erwirtschaftete Nettoumsatz stieg von 258,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2018 auf 594,7 Millionen US-Dollar in Q3 (was 48 Prozent der Gesamteinnahmen ist). Abzüglich aller Unternehmensausgaben wurden in den drei Monaten knapp 160 Millionen Euro Gewinn eingefahren. CEO Strauss Zelnick lobte die Rekorde von Red Dead Redemption 2 und die positive Entwicklung, allerdings haben die Anleger mit weitaus besseren Ergebnissen gerechnet, weshalb der Aktienkurs kurz nach der Pressemeldung fiel.