Gesetz in Pennsylvania will gewalthaltige Videogames extra besteuern

Die Debatte um gewalthaltige Videospiele und wie sie reguliert werden sollten, läuft seit vielen Jahren. Das ursprüngliche Doom wurde für seinen gewalttätigen Inhalt kritisiert, ebenso wie Mortal Kombat und viele andere. Einiges landete in Deutschland auf dem Index und wurde dann manchmal Jahre wierder freigegeben. Und jetzt haben die Gesetzgeber im US-Bundesstaat Pennsylvania, die einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, der bestimmte Videospiele im Staat besteuern würde, mit einer Steuer von zehn Prozent Zuschlag auf Spiele mit einer Alterseinstufung für Erwachsene, was dem amerikanischen Mature-Rating entspricht.

Wie von Variety berichtet, sollen diese Steuereinnahmen dann in ein neues Programm namens "Digital Protection for School Safety" fließen, um die Sicherheit in Schulen zu erhöhen. Dieses Gesetz wurde erstmals im Oktober letzten Jahres vom Repräsentanten Christopher B. Quinn vorgestellt. Und hier steht, was er damals dazu zu sagen hatte: "In den letzten Jahren scheinen Gewalttaten an Schulen häufiger und intensiver zu sein. Von Colorado über Connecticut bis hin zu kürzlich in Parkland, Florida, haben Schüler unvorstellbare Aktionen von Gleichaltrigen an einem Ort erlebt, der Lernen und Bereicherung, Sicherheit und Schutz fördern soll. Ein Faktor, der zum Anstieg und zur Intensität von Gewalt an Schulen beitragen kann, ist das Material, das Kinder in Videospielen sehen und ausleben."

Er zitierte auch eine Studie des National Center for Health Research, die gewalttätige Spiele mit einer Zunahme von Aggression und aggressiven Gedanken verknüpft und deren Benutzer demnach auch für Aggressionen desensibilisiert werden. Auf der anderen Seite fügt die gleiche Studie jedoch auch hinzu, dass "es wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass die gewalttätige Exposition gegenüber Videospielen nur ein Risikofaktor für aggressives Verhalten ist. Zum Beispiel sind psychische Erkrankungen, widrige Umgebungen und der Zugang zu Waffen Risikofaktoren für Aggression und Gewalt."

Die Entertainment Software Association (ESA, die Veranstaltungen wie die E3 durchführt) hat seitdem eine Erklärung an Variety abgegeben, in der sie das Gesetzt "einen Verstoß gegen die US-Verfassung" nannte. Der Oberste Gerichtshof habe in einem Urteil deutlich gemacht, "dass Videospiele Anspruch auf den vollen Schutz der Verfassung haben und dass Bemühungen, wie die von Pennsylvania, Videospiele auf der Grundlage ihres Inhalts auszuwählen, niedergeschlagen werden", sagte die ESA. "Zahlreiche Behörden - darunter Wissenschaftler, Mediziner, Regierungsbehörden und der Oberste Gerichtshof der USA - stellten fest, dass Videospiele keine Gewalt verursachen. Wir ermutigen die Gesetzgeber in Pennsylvania, mit uns zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für die elterliche Kontrolle und das ESRB-Bewertungssystem für Videospiele zu schärfen, die wirksame Instrumente sind, um sicherzustellen, dass die Eltern die Kontrolle über die in ihrem Haus gespielten Videospiele behalten."

Was ist eure Meinung zu dem Thema?