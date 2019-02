EA: Q3 2018 entsprach nicht den eigenen Erwartungen

EA hat seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal des vergangenen Jahres bekanntgegeben. Der Zeitraum endete am 31. Dezember und listet eine Reihe von interessanten Erkenntnissen auf. Dank FIFA 19 konnte das Unternehmen trotz eines schwierigen Jahres positiv in 2019 starten.

"Die Videospielbranche wächst kontinuierlich durch ein Jahr des intensiven Wettbewerbs und der Transformationsprozesse.", sagte CEO Andrew Wilson. "Das dritte Quartal war ein schwieriges Quartal für Electronic Arts und wir haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir nutzen nun die Stärken unseres Unternehmens, um unsere Produktion zu beschleunigen und uns darauf zu konzentrieren, großartige neue Spiele und langfristige Live-Dienstleistungen für unsere Spieler bereitzustellen. Wir sind sehr gespannt auf Apex Legends, den bevorstehenden Start von Anthem und eine Reihe neuer Erfahrungen, die wir im nächsten Geschäftsjahr in unsere globalen Communites bringen werden."

Laut dem COO und CFO Blake Jorgensen werden die Abteilungen Forschung und Entwicklung neu ausgerichtet, um zukünftig weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Was das Thema Games anbelangt, gab es Bestätigungen zu neuen Projekten im Titanfall-Universum, Need for Speed und einem neuen Plants vs. Zombies. Star Wars Jedi: Fallen Order wurde ebenfalls konkret erwähnt, bis Ende des Jahres soll das Game von Respawn auf den Plan treten...

Die digitalen Nettobuchungen - der komplette Betrag digital oder physisch verkaufter Produkte - beläuft sich in den letzten zwölf Monate auf 3,577 Milliarden US-Dollar, umgerechnet ca. 3,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. EA hat außerdem verraten, dass die Ultimate-Team-Sektionen der diversen Sporttitel des Publishers im letzten Quartal im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen seien und dass FIFA 19 im Kalenderjahr 2018 das meistverkaufte Spiel in Europa war.

Wie von Investor's Business Daily berichtet, fiel die Aktie von EA nach diesem Bericht stark. Trotzdem zeigt sich EA zuversichtlich, dass man im nächsten Quartal, sprich bis zum 31. März 2019, ein leichtes Wachstumsplus erwirtschaften werde. Ende letzten Monats berichteten wir, dass EA die FIFA-Punkte in Belgien aus dem Handel nehmen musste und Andrew Wilson stellte noch einmal klar, dass er mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sei. Es scheint also, als würden sich die Geschäftsstrategien bei EA diesbezüglich vorerst nicht ändern.