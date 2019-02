Metro Exodus: Gepeinigter Artyom im neuen Alptraum-Trailer

Nächste Woche werden 4A Games und Deep Silver endlich Metro Exodus auf der ganzen Welt entfesseln und während sich gerade alle Fans an der Diskussion rund um die PC-Exklusivität des Spiels im Epic Games Store zu beteiligen scheinen, haben die beiden Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns auf den Launch vorbereitet. "Träume können schnell zu Albträumen werden", heißt es vielsagend in der Beschreibung des Videos auf Youtube und wer sich fünf Minuten für den Trailer Zeit nimmt, der wird diese Aussage nachvollziehen können. Schießereien, Verfolgungsjagden und Riesenbestien erwarten uns an der Oberfläche, unter der Erde wäre all das in diesem Ausmaß sicher nicht geschehen. Microsoft hat gestern Abend auf einem Event noch einen weiteren Trailer veröffentlicht, den wir darunter eingebunden haben.