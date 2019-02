Apex Legends erreicht 2,5 Millionen Spieler in 24 Stunden

Apex Legends wurde am Montagabend in einem Livestream enthüllt und verzeichnet bereits beachtliche Erfolgsmeldungen. Das Battle-Royale-Game hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, zum Beispiel verriet der Community-Manager Jay Frechette auf Reddit, dass in den ersten acht Stunden über eine Million Spieler auf die Server zugegriffen hätten. Der Reporter DomsPlaying hat nun noch stärkere Zahlen entdeckt: 2,5 Millionen einzigartige Nutzer hätten nach 24 Stunden auf das Spiel zugegriffen, an einem Augenblick waren es wohl sogar über 600.000 gleichzeitige Nutzer.

Ohne große Ankündigung hat es das Studio also geschafft, eine Menge Lärm zu veranstalten. Wir konnten das Spiel ebenfalls schon im Vorfeld ausprobieren und wollen euch unsere Eindrücke mitgeben. Möglicherweise könnte Apex Legends die Entwickler ja doch umstimmen, sich mit einem Titanfall 3 auseinanderzusetzen.