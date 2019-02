Microsoft Studios heißen ab sofort Xbox Game Studios

Das Netzwerk von Entwicklern, das bislang als Microsoft Studios bekannt war, wurde diese Woche in "Xbox Game Studios" umbenannt. Dieses Studiokollektiv besteht aus 13 eigenständigen Teams, darunter 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, Inxile Entertainment, das Minecraft-Studio Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, Undead Labs und Microsofts "Global Publishing"-Label. Sie alle arbeiten daran, Xbox mit exklusiven und eigenständigen Marken zu versehen. Matt Booty (Corporate Vizepräsident der Xbox Game Studios) kündigte die Namensändereung während der wöchentlichen "Xbox News Wire"-Sendung an.