Shadow of Tomb Raider auf dem Weg zum Xbox Game Pass

Es ist noch nicht lange her, seit Square Enix das dritte Spiel von Lara Crofts Tomb-Raider-Reboot veröffentlicht hat und diese Woche wurde bekannt, dass bald noch mehr Spieler mit der jungen Archäologin Grabstätten überfallen und plündern dürfen. Shadow of the Tomb Raider wurde nämlich für den Xbox Game Pass bestätigt und wird im Laufe des heutigen Tages in den Premiumdienst aufgenommen. Abonnenten der digitalen Xbox-Bibliothek dürfen auf eine stetig wachsende Liste an Spielen zurückgreifen, solange sie monatlich eine Gebühr von zehn Euro an Microsoft zahlen. Werft ihr mal einen Blick rein?

Quelle: Microsoft.