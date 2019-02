Phoenix Point auf September verschoben

Julian Gollop, der Game Director und Studiochef von Phoenix Point hat sich auf Youtube an die Unterstützer seines nächsten Spiels gewandt, um eine Terminverschiebung bekanntzugeben. Ursprünglich sollte der Titel im Juni auf PC und Xbox One erscheinen, doch um weitere Anpassungen am Spielerlebnis vorzunehmen, wurde der geplante Launch um drei Monate nach hinten verschoben. Neues Release-Fenster ist bis auf weiteres also der September.