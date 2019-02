Id und Avalanche könnten Rage 2 auf Switch bringen

Rage 2 wird im Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und wir konnten uns Anfang des Jahres einen Einblick der offenen Spielwelt des verrückten Action-Blockbusters einholen. Im Abenteuer finden wir riesige Umgebungen, spektakuläre Schlachten und etliche Aktivitäten vor, das alles wird bombastisch inszeniert. Es scheint deshalb offensichtlich zu sein, warum die Switch nicht in der Liste der unterstützten Formate auftaucht, zu denen Rage 2 in wenigen Monaten kommen soll. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Titel dort überhaupt nicht erscheinen wird. Sowohl Doom als auch Wolfenstein II: The New Colossus waren aufwendige Abenteuer, die auf der Switch eigentlich nie funktionieren sollten - es aber tun. Wie wäre es also mit Rage 2 auf der Switch? Manager Tim Willits (id Software) sagte Polygon offen, dass sie das "untersuchen". Momentan stehe aber natürlich erst einmal der Launch bevor. Würdet ihr Rage 2 auf dem Hybriden spielen wollen?