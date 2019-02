Über 400 Entwickler arbeiten derzeit an Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wurde letztes Jahr auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft mit sattem Gameplay präsentiert, allerdings scheinen die Ambitionen des polnischen Entwicklerstudios noch immer nicht konkrete Formen anzunehmen, weshalb wir nur vermuten können, wann das Spiel endlich in die Hände der Spieler gelangt. Dank eines neuen Berichts von Stockwatch können wir uns nun allerdings sicher sein, dass CD Projekt Red alles unternimmt, um ihr Spiel in die passende Form zu bringen. Nicht weniger als 400 Personen sollen aktuell an dem Projekt beteiligt sein, geht aus besagtem Artikel hervor. Diese Zahl wurde bekannt, nachdem der ehemalige Creative Director Sebastian Stępie vor wenigen Wochen das Studio verließ, um einen Job bei Blizzard anzutreten. Karolina Gnaś von CD Projekt Red versicherte diesbezüglich: "[Sebastians] Aufbruch wirkt sich in keiner Weise auf das Tempo unserer Titel aus. Das Team, das an Cyberpunk 2077 arbeitet, hat bereits über 400 Mitarbeiter."