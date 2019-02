Freunde spielen diese Woche Sea of Thieves kostenlos

Eine der Ankündigungen der gestrigen "Inside Xbox"-Show war eine neue, kostenlose Spielphase von Sea of ​​Thieves. Vom 6. bis zum 13. Februar dürfen Besitzer von Sea of Thieves bis zu drei temporäre Zugangscodes für ihre Freunde beantragen. Auf der offiziellen Webseite erhaltet ihr weitere Informationen über den konkreten Vorgang, das untere Video fasst die Eckdaten auch noch einmal gebündelt zusammen. Die Codes gewähren Zugang zum kompletten Spiel, allerdings nur während des Aktionszeitraumes. Übrigens hat Microsoft in der Nacht noch spannende die Verteilungsverhältnisse der bereits spielenden Piraten aufgelistet: Sea of ​​Thieves wird von 35,2 Prozent aller Spieler auf Windows 10 gespielt, der Rest (64,8 Prozent) segelt auf der Xbox.