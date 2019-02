Warner Bros. kündigt Lego Marvel Collection an

Das Marvel-Universum erhält im März eine neue Installation, wie Warner Bros. Interactive kürzlich bekanntgab. Die meistverkauften Spiele der Lego-Marvel-Reihe (Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes 2 und Lego Marvel's Avengers) werden in Kürze in einem Gesamtpaket für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ironman, Wolverine, Spider-Man, Hulk, Thor und Captain America in diesen Spielen einige der gefährlichsten Schurken von Marvel, natürlich in übertrieben niedlicher Lego-Manier. Die Lego Marvel Collection wird am 15. März für Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.