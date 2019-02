Nioh bei schnittigen 2,5 Millionen Kopien

Vor ziemlich genau zwei Jahren erschien das Actionspiel Nioh, in dem Team Ninja From Softwares Soulsborne-Formel in ein düsteres Fantasy-Setting im feudalen Japan verfrachtete. Der Titel hat sich auf Playstation 4 und PC ganz ordentlich geschlagen und konnte in den ersten fünfzehn Monaten insgesamt 2 Millionen Einheiten absetzen. Pünktlich zum traditionellen, chinesischen Jahreswechsel hat das Team einen weiteren Anstieg in den Verkäufen vermeldet und eine niedliche Illustration mit den beliebten Kodama-Schutzgeistern angefertigt. Der Meilenstein von weltweit 2,5 Millionen verkauften Kopien (wir vermuten physisch und digital) sei diese Woche erreicht worden, heißt es in einem Beitrag. Team Ninja ruhe sich darauf aber nicht aus, sondern konzentriere sich weiterhin auf die Produktion von Nioh 2.