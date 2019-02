Offene Beta von Anno 1800 leitet Verkaufsstart ein

Seit der letzten Woche ist das Thema Anno bei uns Deutschen wieder ganz hoch im Kurs, da Ubisoft die Closed Beta des neuesten Ablegers einleitete. Um bereits zwei Monate vor dem offiziellen Starttermin in das Spiel reinzuschauen, musste man allerdings zu den Glücklichen gehören, die von Ubisoft per Anmeldung ausgewählt wurden. Heute hat das Studio bekanntgegeben, dass kurz vor dem offiziellen Launch von Anno 1800 am 16. April noch einmal alle Spieler herzlich eingeladen sind, sich einen eigenen Eindruck des Titels zu machen. Vom 12. auf den 14. April ist eine offene Betaphase für das Game geplant, Einblicke in die Kampagne und den Sandkasten-Mehrspielermodus sind darin gestattet. Registrieren sollte man sich bei Interesse hier. Wir haben uns das Spiel selbstverständlich ebenfalls angeschaut und sind überaus angetan vom neuen Werk des deutschen Entwicklers.