Days Gone: Neuester Trailer beschäftigt sich mit Überleben

Bend Studios hat ein neues Video in der Trailer-Serie von Days Gone veröffentlicht, das auf den Launch am 26. April hinweist. Das aktuelle Videomaterial gibt uns mehr Informationen zum "Kampf ums Überleben", wie es in der Beschreibung so schön heißt. Die Zombie-artigen Kreaturen im Actionspiel der US-Amerikaner werden Freakers genannt und sie werden von ihren animalischen Instinkten geleitet. Dadurch werden elementare Verhaltensmuster, wie zum Beispiel Fressen, Winterschlaf und sogar die Migration beeinflusst. Schwärmer sind die häufigsten Vertreter der Freakers und sie können sich in gewaltigen Horden sammeln. Dann gibt es noch sogenannte Newts, das sind fiese Zombies, die es auf Personen mit niedriger Gesundheit abgesehen haben und Menschen in geschützten Räumen attackieren. Bestimmt ebenso nervig scheinen die Screamers zu sein, die alle mit ihrem Gekreische wecken.

Im Video werden einige Ausrüstungsgegenstände und Items aus Deacons Arsenal vorgestellt, darunter Molotov-Cocktails und brennende Armbrustbolzen. In Überlebenslagern werden uns Händler bessere Waffen verkaufen, aber Stealth scheint nach wie vor die bevorzugte Spielweise zu sein (vor allem bei menschlichen Feinden). Außerdem ist ersichtlich, dass wir mit einer Art Fokussystem die Zeit im Kampf verlangsamen können. Das Herstellen und Reparieren von Waffen ist unterwegs unerlässlich. Wer Munition sparen möchte, greift deshalb direkt auf eine Nahkampfwaffe zurück, muss dann aber auch ganz nah ran an die Gefahrenquelle. Der Trailer macht unmissverständlich klar, dass das Weglaufen häufig die beste Option ist. Besonders wenn wir in der Unterzahl sind.

Der letzte Trailer, den wir bekommen haben, konzentrierte sich auf unser treues Moped und die Schlüsselrolle, die das Teil für unser Überleben spielt. Interessiert euch Days Gone?