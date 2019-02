Chernobylite: The Farm 51 zeigt ersten Teaser

Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal vom neuen Projekt von The Farm 51 gehört, damals allerdings nur eine vage Einleitung in das Thema erhalten. Nun hat der Entwickler seinem neuen Horrorspiel Chernobylite einen Teaser spendiert, der uns einen kleinen Einblick darauf gibt, was wir vom Game erwarten können. Das sehr kurze Video ist unten zu sehen und es zeigt uns vor allem Umgebungsaufnahmen. Das Team hat 3D-Scanns von Tschernobyl umgesetzt und die Daten in Unreal Engine 4 reproduziert. In der Videobeschreibung heißt es: "Es geht nicht darum, wie ihr euren Ängsten begegnet. Es geht darum, wie ihr sie überlebt.".

Aus diesem Beitrag wird außerdem ersichtlich, dass das Spiel "freie Erkundung der beunruhigenden Welt mit herausforderndem Kampf, einzigartigem Handwerk und nicht-linearem Mix aus Storytelling" verbindet. Wir haben noch keine offiziellen Informationen zu unterstützten Plattformen oder einem Termin erhalten, doch ein Fan könnte dahingehend etwas Interessantes herausgefunden haben. Der Nutzer stellte die Frage nach einer Xbox-Version an die Entwickler, die ihm antworteten: "Wir möchten, aber es ist noch zu früh, um das endgültig zu bestätigen." Das lässt uns glauben, dass Chernobylite zuerst auf dem PC kommt.