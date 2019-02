Kingdom Hearts III bei fünf Millionen Kopien

Kingdom Hearts III ist letzte Woche gelandet und Fans aus aller Welt scheinen sich bedenkenlos auf die Fortsetzung der Serie gestürzt zu haben. Square Enix hat nun verraten, dass das neueste Kapitel ein ziemlicher Erfolg für das gesamte Franchise war, denn kein anderer Titel der Reihe konnte sich so schnell verkaufen, wie Teil 3. Seit der Veröffentlichung am 29. Januar sind physisch und digital mehr als fünf Millionen Einheiten von Kingdom Hearts III ausgeliefert worden. Falls ihr versäumt habt, warum alle so verrückt nach dem Game sind, wollen wir euch unsere Kritik empfehlen. Ist das Spiel all das Lob wert?