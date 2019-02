Bericht: Hi-Rez-Mitarbeiter aufgrund von "Ausbeutung Minderjähriger" verhaftet

Laut einem Bericht von VPEsports ist der Streamer und Hi-Rez-Entwickler (Smite, Paladins: Champions of the Realm, Realm Royale) Thomas C, in einer verdeckten Operation verhaftet worden. Ihm und zwanzig anderen Individuen wird unter anderem "Ausbeutung von Kindern" vorgeworfen, wie aus einem Bericht des Bureau of Investigation in Georgia hervorgeht. Das Ziel dieser geplanten Aktion sei es laut der Regierungsbehörde gewesen, "Personen, die online mit Kindern kommunizieren, sexuell explizite Gespräche führen und sie anschließend zum Zwecke des Sexes besuchen, zu verhaften." Die gesamte Ermittlung nahm gezielt Personen ins Visier, die bereit sind Minderjährige für Sex zu bezahlen.

Das offizielle Dokument gibt ansonsten keine spezifischen Details zur Rolle Thomas C. wieder, doch ein Kollege des mutmaßlichen Mittäters will nähere Informationen bestätigen können. Offiziell ist hingegen nur, dass das GBI "vierundzwanzig digitale Geräte während der Operation als Beweismittel erfasst und verarbeitet" hat und dass die Datenbank der Polizei in Brooklyn pornografische Inhalte von Minderjährigen auf dem persönlichen Geräten des Hi-Rez-Mitarbeiters entdeckt hat.

Gamereactor wandte sich an Hi-Rez Studios, um einen Kommentar zu erhalten, und Stew Chisam, CEO und Präsident, sagte uns:

"Am Montag, dem 4. Februar, erfuhren wir durch lokale Nachrichten, dass Thomas C. in einer Operation des Georgia Bureau of Investigations verhaftet wurde. zu diesem Zeitpunkt wissen wir nur, was in den lokalen Nachrichten und von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden berichtet wurde, und können keine Anmerkungen zu den Besonderheiten von Herrn C. treffen. [...] Herr C. ist ab heute nicht mehr bei Hi-Rez Studios beschäftigt. Als Elternteil können wir uns nur wenig beunruhigende Vorwürfe vorstellen, als die in den Nachrichtenberichten. Wir [unterstützen] die Bemühungen des Georgia Bureau of Investigations und anderer Strafverfolgungsbehörden, die Kinder unseres Staates zu schützen und eine klare Botschaft zu senden, dass das Verhalten, auf das die Operation Interception spezialisiert ist, in Georgia nicht toleriert wird."