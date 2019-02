Titanfall 3 ist nicht bei Respawn Entertainment in Entwicklung

Titanfall 2 war ein tolles Spiel und viele Leute dachten sicher, dass Respawn Entertainment in aller Ruhe an einem direkten Nachfolger arbeiten würde - namentlich Titanfall 3. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn Apex Legends - ein Free-to-Play-Battle-Royale in der Welt von Titanfall - ist das einzige Projekt des Studios, das mit der Marke zusammenhängt. Der Lead Producer Drew McCoy sprach kürzlich im Interview mit Eurogamer über das Spiel und gab den Kollegen unmissverständlich zu verstehen, wie die Dinge aussehen:

"Es gibt Leute, die denken, dass es zu viele Battle-Royale-Spiele gibt, oder dass es nur eine Modeerscheinung ist. Die Welt glaubt, wir machen Titanfall 3, aber das tun wir nicht - [Apex Legends] ist, was wir machen."

"Anstatt zu versuchen ein skeptisches Publikum über Monate hinweg mit Trailern und Anspielartikeln zu überzeugen [...] lassen wir das Spiel einfach für sich selbst sprechen. Das ist das stärkste Gegenmittel für mögliche Probleme."

"Wir machen ein Free-to-Play-Spiel mit [...] Beutekisten, nachdem wir von EA gekauft wurden, und es ist nicht Titanfall 3. Es ist das perfekte Rezept für einen Marketingplan, der schief gehen muss... Warum sollten wir [uns das geben? Deshalb] veröffentlichen wir das Spiel einfach und lassen Spieler zocken."

Respawn hat ein paar sehr ehrliche Worte gefunden und damit deutlich gemacht, dass wir von ihnen (vorerst) kein drittes Titanfall erwarten sollten. Ist das in Ordnung, wenn Apex Legends diesen Platz einnimmt?