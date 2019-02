EA erläutert Mikrotransaktionen in Apex Legends

Auch Respawn Entertainment ist mittlerweile auf den Battle-Royale-Hypetrain aufgesprungen und hat dafür sogar Titanfall 3 sausen lassen. Obwohl wir in Apex Legends unterschiedliche Klassen wählen, verfügen die Teilnehmer eines Matches jederzeit über individuelle Fähigkeiten, die sie nicht erst auflesen oder aufrüsten müssen. Um Missverständnisse mit der Bezahlkomponente direkt zu vermeiden, sprach Entwickler Respawn Entertainment im Detail über die unterschiedlichen Währungssysteme und deren jeweilige Funktionsräume. Im Grunde möchte das Studio die sogenannten "Legenden"-Charakterklassen und Skins zum Verkauf anbieten, bevor sie diese Inhalte für alle Spieler frei verfügbar machen. In der Theorie bezahlt man somit also die zeitexklusive Nutzung - hört sich für uns nach einer fairen Handhabung an. Was haltet ihr von solchen Mikrotransaktionen?

