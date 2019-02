Physische Edition von The Walking Dead: The Final Season enthüllt

Die letzte Episode von Telltales The Walking Dead: The Final Season steht kurz vor der Veröffentlichung und damit endet ein langes und zuletzt auch trauriges Kapitel für Fans der beliebten Adventure-Reihe. Publisher Skybound Games, die die Veröffentlichungsrechte vom insolventen Studio übernahmen, kündigte nun an, dass die letzte Staffel des Franchise in den physischen Verkauf kommen soll. Zusammen mit der vierten Episode wird am 26. März eine Retail-Komplettversion erscheinen, die alle bisher veröffentlichten DLC-Folgen beinhaltet. Die Geschichte von The Final Season folgt der einst zerbrechlichen, doch mittlerweile gestählten jungen Frau Clementine, die in einer harten, postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpft.

Quelle: Skybound.