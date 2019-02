Apex Legends steht ab sofort zum Download bereit

Respawn Entertainment hat gestern den lieben langen Tag lang ihr neuestes Spiel geteast: Apex Legends, ein Battle Royale im Titanfall-Universum. Während eines Livestreams des Entwicklers wurde der Titel sowohl offiziell enthüllt und direkt veröffentlicht - der Titel steht ab sofort auf PC, Playstation 4 und Xbox One bereit. Apex Legends enthält keine der gewaltigen Titanen-Mechs von Titanfall, sondern versetzt seine 60 Spieler pro Match in die Rolle einer humanoiden Klasse, die in Dreierteams um ihr Überleben kämpfen. Alle Spieler entscheiden sich für einen von acht Charakteren, die mit besonderen Fähigkeiten und Waffenfähigkeiten ausgestattet sind. Die Liste dieser sogenannten Legenden wird mit der Zeit zunehmen, da Respawn umfangreiche Post-Launch-Pläne bestätigte und an kompetitiven Wettkämpfen interessiert scheint. Bereits im Vorfeld der Enthüllung konnten wir acht Stunden lang in das neue Werk der Titanfall-Macher reinspielen und sind optimistisch.