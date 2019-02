Peter Molyneux will nächstes Spiel auf Switch veröffentlichen

Der Gaming-Veteran Peter Molyneux hat bei seinem nächsten Spiel die neue Konsole von Nintendo im Blick. Seitdem er Microsoft verließ, um sein eigenes Studio 22Cans zu gründen, veröffentlichte der Entwickler von Fable Legends hauptsächlich kleinere Titel für mobile Geräte und dem PC. Eine Ausnahme war The Trail: Frontier Challenge, das ebenfalls für Switch gestartet ist. In einem Interview mit Nintendo Everything äußerte Molyneux kürzlich sein Interesse an einer Veröffentlichung seines kommenden Titels "Legacy" für die Switch. Das solle ihm dabei helfen, Geschäftsbeziehungen zu Nintendo zu vertiefen, erklärt er.

"Legacy ist sicherlich eine große Abweichung von dem, was ich zuvor gemacht habe. Und mehr denn je müssen wir etwas agnostischer über Plattformen nachdenken.", erklärte Molyneux im Interview, während er den Unterschied von Legacy im Vergleich zu seinen vergangenen Projekten erläuterte. Der Release seines nächsten Spiels sei auf der Hybridkonsole äußerst wahrscheinlich, allerdings stehen diesem Schritt noch zwei Dinge im Weg - die Erlaubnis von Nintendo und die Frage, ob das Publikum überhaupt daran interessiert wäre. Der Entwickler ist eindeutig ein Fan der Switch und scheint großes Interesse daran zu haben, sein kommendes Spiel auf die Plattform zu bringen. Wann und ob das wirklich geschehen wird, bleibt aber vorerst abzuwarten.