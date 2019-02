Creative Assembly bestätigt Ego-Shooter-Entwicklung

Obwohl die Nachrichtenlage zuletzt alles andere als positiv verlief, bewahrten sich Fans ihren Glauben daran, dass Creative Assembly an einem unbestätigten Ego-Shooter arbeitet und diese Persistenz scheint sich nun ausgezahlt zu haben. Das Studio hinter Total War und Alien: Isolation hat die Existenz dieses Projekts diese Woche schlussendlich bestätigt. Neill Blomkamp (Regisseur von District 9) besuchte kürzlich den Entwickler, um sich einen Einblick in die Arbeit des Teams zu verschaffen (festgehalten etwa im Twitter-Account des Studios). Kurz danach wurde dann auch endlich bekannt, dass das in Entwicklung befindliche Spiel ein First-Person-Shooter basierend auf der Alien-Marke ist. Zudem weist eine neue Stellenausschreibung auf der Webseite des Studios ebenfalls auf besagtes Projekt hin.

Blomkamp teile online ein paar Zeilen zum unangekündigten Spiel und nannte es "extrem cool" und das Konzept "verblüffend". Wir wissen zwar, dass das kommende Spiel keine Fortsetzung des gruseligen Alien: Isolation ist, sind mit den Leistungen des Teams im Ego-Shooter-Genre aber durchaus zufrieden und blicken deshalb optimistisch auf das kommende Spiel. Und wenn nun auch ein Hollywood-Regisseur die Arbeiten unterstützt, kann die ganze Angelegenheit noch einmal spannender werden.

Quelle: PC Gamer.