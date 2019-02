Gruseliges Gameplay zum VR-Versteckspiel Intruders: Hide and Seek

Daedalic Entertainment hat uns gestern einen frischen Einblick in das gruselige VR-Versteckspiel Intruders: Hide and Seek verschafft. Im neuen Gameplay-Trailer bekommen wir einen Vorgeschmack auf die spielerischen Interaktionsmöglichkeiten, in der anschließenden Pressemitteilung haben die Hamburger weitere Details zur Geschichte verraten. Wir erleben das Spiel aus den Augen von Ben, einem 13-jährigen Jungen. Während unseres Familienurlaubs brechen drei Unbekannte in das Ferienhaus ein und nehmen Bens Familie als Geisel. Wir müssen die Situation irgendwie entschärfen und unsere Familie retten, dabei darf sich Ben natürlich nicht erwischen lassen. Knapp vier Stunden soll die Erfahrung anhalten, das Video gibt euch weitere Details. Intruders: Hide and Seek erscheint am 13. Februar für PS4 (PSVR) und Ende 2019 auf Steam.