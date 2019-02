Michael Condrey führt brandneues 2K-Studio an

Take-Two Interactive und 2K haben diese Woche gemeldet, dass Michael Condrey, Mitbegründer von Sledgehammer Games, als Präsident von 2Ks neu-gegründetem Entwicklungsstudio im Silicon Valley in das Unternehmen eingetreten ist. Der erfahrene Manager wird ein Team für ein noch nicht näher bekanntes Projekt aufbauen und führen. Condrey war zuletzt als Chief Operation Officer und Director bei Visceral Games tätig und leitete die Entwicklung verschiedener Call-of-Duty-Titel, darunter WWII von 2017. Davor war er bei der Schöpfung des Dead-Space-Franchise beteiligt.

"Bei 2K bieten wir unseren Zielgruppen eine Vielzahl mitreißender und fesselnder Unterhaltungserlebnisse an. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die richtigen Menschen und Ideen zu fördern und in sie zu investieren.", sagt David Ismailer, Präsident von 2K laut der offiziellen Pressemitteilung. "Michaels unvergleichliche Auszeichnungen in den Bereichen Kreativität, Produktion und Führungsqualität sind gut belegt und wohlverdient. Wir sind nicht nur von seiner Leidenschaft für die Branche begeistert, sondern auch von dem Potenzial seines neuen Studios, das unser bestehendes Portfolio und unsere Entwicklungserfahrung hervorragend ergänzen wird. Wir möchten Michael in der 2K-Familie willkommen heißen und freuen uns darauf, unser neues Studio im Silicon Valley über die kommenden Monate und Jahre aufblühen zu sehen."

"Großartige Spiele entstehen, wenn ein Team, das nach höchster Qualität strebt, durch die Möglichkeiten eines unabhängigen Entwicklungsstudios dazu ermächtigt wird, seine Leidenschaft auszuleben. Die Studios von 2K besitzen kreative und technische Unabhängigkeit, werden aber von einer Infrastruktur auf Weltniveau unterstützt. Das ist das beste Rezept, um nicht nur ein neues Studio aufzubauen, sondern auch Erlebnisse zu gestalten, die für die nächste Generation von Spielen wegweisend sein werden, die Fans in aller Welt erreichen.", schreibt Condrey. "David und die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 2K und Take-Two haben in der Vergangenheit schon jede Menge gehaltvolle Marken etabliert, und ihre Führungskräfte unterstützen von jeher die Ambitionen ihrer unabhängigen Studioteams."

Das neue 2K-Studio hat noch keinen offiziellen Namen, doch Condrey und sein Team werden "die kreative Freiheit haben, die Vision und die langfristigen Projekte des Studios zu entwickeln und gleichzeitig auf ein globales Netzwerk bewährter Branchenführer und Ressourcen in den 2K-Studios zuzugreifen", verspricht die Pressemitteilung. Was möchtet ihr in Zukunft von Condrey sehen?