Microsoft will Xbox Live auf Switch und mobile Geräte ausweiten

Die Game Developers Conference findet nächsten Monat - in der Zeit vom 18. auf den 22. März - in San Francisco statt und eine Reihe von Referenten aus der gesamten Branche werden dort erwartet, um über die Zukunft des Gamings zu sprechen. Schon davor gibt es spannende Meldungen darüber, was Microsoft in Bezug auf Xbox Live planen könnte.

"Xbox Live wird in Kürze viel größer. Mit der Veröffentlichung unseres neuen Cross-Plattform-[Xbox-Development-Kits] wird Xbox Live von 400 Millionen Gaming-Geräten und [...] über 68 Millionen aktiven Nutzern auf über 2 Milliarden Geräte erweitert.", heißt es in einer ursprünglichen Version der Webseite, die mittlerweile umgeändert wurde. Am interessantesten ist aber vielleicht, dass wir einen ersten Blick auf das SDK (Software Development Kit) werfen werden dürfen, das "Spielentwicklern ermöglicht, Spielern zwischen iOS, Android und Switch mit der Xbox und jedem Spiel im Microsoft Store unter Windows zu verbinden."

Die Erweiterung der Dienstleistung auf andere Plattformen, insbesondere auf Nintendos Switch, ist für Microsoft und Xbox eine große Sache. Das würde bedeuten, dass Daten wie Erfolge und Freunde auf mehrere Plattformen übertragen werden, wodurch Nutzer wahrhaft plattformübergreifend ihre Gaming-Gemeinschaften pflegen und sozialisieren könnten. All das scheint in Microsofts beherztem Interesse für plattformübergreifendes Spielen verankert zu sein, mit dem sie neue Zielgruppen auf ihre Dienste aufmerksam machen. Findet ihr nicht auch, dass das eine gute Sache wäre?

Quelle: Windows Central.