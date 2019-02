Heute im GR-Livestream: Subnautica: Below Zero

Subnautica hat uns letztes Jahr auf PC, Playstation 4 und Xbox One in die wunderschönen Unterwasserwelten von Unknown Worlds Entertainment eingeführt. Mit Below Zero veröffentlicht dieses Entwicklerstudio nun eine erste Standalone-Erweiterung, die unsere hitzige Spielerfahrung ziemlich schnell abkühlen dürften. Den Launch-Trailer der vom Hauptspiel abgetrennten Spielerfahrung haben wir unten für euch eingebunden, mehr Infos bekommt ihr ab 16:00 Uhr in unserem täglichen Livestream.